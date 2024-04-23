بيتيس يصدم برشلونة بسبب الزلزولي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه نادي ريال بيتيس صدمة لبرشلونة بشأن لاعبه المعار عبدالصمد الزلزولي، إلى الفريق الأندلسي بسبب عدد دقائق التي يشارك بها.



وكان الزلزولي أنتقل إلى صفوف ريال بيتيس 7.5 مليون يورو مع وجود بـ 50% من نسبة البيع المستقبلي للاعب مع أحقيته في إعادة الشراء.

وكان برشلونة يريد الحصول على عائد مادي كبير من البيع المستقبلي للاعب الزلزولي حال تألقه مع بيتيس ما سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية للبارسا.

وكشفت التقارير أن الزلزولي وضعه صعب مع بيتيس، حيث أن المدرب بيليجريني لا يعتمد عليه، مضيفة أن اللاعب المغربي يحصل على دقائق مشاركة قليلة مع فريقه الأندلسي، وأن مدربه لم يعجبه بطئ اللاعب المغربي في الإحماء والاستعدادا للمشاركة أمام جيرونا.

وتابعت الصحيفة أن المدرب اضطر إلى إبعاد الزلزولي من التشكيل الأساسي لبيتيس والدفع برودري سانشيز بدلا منه.

ويحظى الزلزولي بمناسبة قوية على المشاركة مع بابلو فورناليس وبيريز، وفقير وإيسكو ورودري.

وتابعت التقارير، أن الروسونيري يرغب في التعاقد مع الزلزولي ويتابع موقفه مع بيتيس تحسبا للتعاقد معه في الصيف المقبل، بعد تعقد استمراره مع النادي الأندلسي.

وكانت الأندية التي تريد التعاقد مع الزلزولي لن تدفع الرقم الذي ينتظره بيتيس وبرشلونة في الصفقة، بعد تراجع مستوى النجم الدولي المغربي.

