الاهلي يحصل على 2.5 مليار جنيه من فيفا.. تفاصيل

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن الجوائز المالية التي سيحصل عليها كل ناد يشارك في كأس العالم للأندية 2025، والتي تشهد مشاركة النادي الاهلي.

وقالت الصحيفة الإنجليزية ذائعة الصيت: “كل ناد سيشارك في كأس العالم للأندية المقبلة 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية سيحصل على 43 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن الفيفا يستهدف الحصول على 3 مليون و200 الف إسترليني لبيع حقوق بث البطولة.

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ومن المقرر أن يحصل النادي الاهلي على 43 مليون إسترليني أيضًا، ما يعادل 2 مليار و580 مليون جنيه مصري نظيره المشاركة في كأس العالم للأندية الموسع 2025، والذي سيشهد مشاركة 32 ناديًا على غرار كأس العالم للمنتخبات.

وضمنت ثلاثة أندية عربية المشاركة في كأس العالم للأندية المقبل 2025 وهم الأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي.

فيما ضمن 24 ناديًا المشاركة في كأس العالم للأندية وهم..

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، ويوفنتوس وإنتر ميلان (إيطاليا)، وتشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا)، وبايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند (ألمانيا)، وسالزبورج (النمسا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا)، وبورتو وبنفيكا (البرتغال).

ويشارك كل من أوراوا ريد دياموندز (اليابان) وأولسان (كوريا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، وبالميراس وفلامنجو وفلومينينسي (البرازيل)، وليون ومونتيري (المكسيك)، وسياتل ساوندرز (أمريكا).