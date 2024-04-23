تفاصيل تطورات مفاوضات ليفربول مع أموريم

ياسر رشاد - القاهرة - منح البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة موافقته لمسؤولي نادي ليفربول لقيادة الريدز في الموسم الكروي الجديد لخلافة يورجن كلوب.





وكان كلوب قرر الرحيل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الكروي الجاري، ليبدأ النادي الإنجليزي بحثه عن مدرب جديد لقيادة الريدز في الموسم الجديد.

وطلب أموريم من نادي ليفربول أن يكون مدة العقد 3 سنوات براتب سنوي يقدر بـ 10 مليون جنيه إسترليني سنويا بالإضافة لـ توقيع الرسوم لكن ليفربول قدم عرضا أقل من الذي طلبه المدرب البرتغالي.

لكن نفت التقارير الإنجليزية ما تردد حول إمكانية تدريب أموريم لـ فريق وست هام يونايتد بعدما أنتشرت تقارير حول اهتمام النادي اللندني بالتعاقد معه.

ويرتبط أموريم مع سبورتنج لشبونة بعقد حتى صيف 2026، ولكن لديه شرط جزائي يصل قيمته إلى 20 مليون يورو.

