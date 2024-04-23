مفاجأة.. السر وراء تأجيل مباراة سموحة ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارًا بتأجيل مباراة سموحة ضد بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر تأخير انطلاق مباراة المحلة وسموحة، لمدة نصف ساعة فقط، حيث أنها بدأت في تمام الساعة الرابعة والنصف بدلًا من الرابعة اليوم الثلاثاء، على استاد الأسكندرية.

وجاء تأجيل المباراة بسبب انقطاع التيار الكهربي عن استاد الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، الأمر الذي يحدث بشكل يومي.

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وعلى إثر ذلك، فقد فشل الفريقان في الدخول إلى غرف خلع الملابس، قبل وقت كافي من انطلاق اللقاء لإجراء عمليات الإحماء.

وكان من المفترض أن يقوم استاد الإسكندرية بإرسال خطاب إلى شركة الكهرباء قبل إقامة أي مباراة، حتى لا يتم قطع التيار في تلك الفترة.

وتسود حالة من الاستياء بين لاعبي سموحة وبلدية المحلة والأجهزة الفنية للفريقين، بسبب ما حدث قبل انطلاق المباراة.

ويتواجد سموحة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.