الامارات | برشلونة يحدد موقفه من التعاقد مع كانسيلو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد برشلونة الإسباني موقفه من التعاقد مع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو الذي حصل على خدماته سابقاً على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن المدير الرياضي لبرشلونة ديكو لا يلتفت للانتقادات الموجهة إلى مواطنه كانسيلو بعد تراجع مستواه أخيراً وخصوصاً في المواجهتين الحاسمتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد، إذ يثق في قدراته.

وأوضحت أن برشلونة سيقاتل من أجل التعاقد مع كانسيلو بشكل نهائي ويعتبره ضمن خطته في الموسم المقبل، وفي حال عدم القدرة على شراء عقده من مانشستر سيتي فإنه سيجدد له على سبيل الإعارة موسماً جديداً.

يذكر أن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان، فيما خسر سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني "منطقياً بعدما أصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد المتصدر 11 نقطة كاملة.