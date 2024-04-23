جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمباراة العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي تشكيل فريقه لمباراة العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره العين مساء اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل.

تشكيل الهلال لمباراة العين

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: الشهراني، علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد.

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في الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

خط المهاجم: سالم الدوسري، صالح الشهري، ميشايل.

ويحلس على مقاعد بدلاء الهلال أمام العين كل من: “البريك، سلمان الفرج، الحمدان، كنو، القحطاني، جحفلي، العويس، الربيعي، خليفه”.

تشكيل العين لمباراة الهلال في دوري أبطال آسيا

أوجاء تشكيل العين الإماراتي الذي أعلنه الأرجنتيني هيرنان كريسبو لمباراة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر محمد الأحبابي، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، إيريك مانديز.

الوسط: بارك يونج-وو، يحيى نادر، أحمد برمان.

الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي، أليساندرو روميرو.

ويحتاج فريق الزعيم لتحقيق الفوز على العين الإماراتي بفارق ثلاثة أهداف، للتأهل مباشرة لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة بالذهاب بنتيجة (4-2).