"مهووس ببرشلونة"... لاعب مانشستر سيتي يسعى للرحيل في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أكدت تقارير صحفية أن لاعب مانشستر سيتي يرد الانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن البرتغالي برناردو سيلفا يسعى للانضمام إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يعتقد أن وقته قد انتهى في مانشستر سيتي بعد الفوز بجميع الألقاب مع الفريق، وهذا ما أعلنه اللاعب نفسه لتشافي هيرنانديز قبل عام، عندما تحدث معه مدرب البارسا لمعرفة ما إذا كان يرغب في أن يكون جزءا من مشروعه.

وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي يعلم رغبات البرتغالي ونيته الرحيل هذا الصيف، ويعرف بيب جوارديولا ذلك، وقد وافق على السماح للاعب بالرحيل إذا أراد ذلك عندما مدد عقده في الصيف الماضي.

ووقع برناردو عقدا مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2025 ومدده لمدة عام واحد، ووعده جوارديولا بالموافقة على رحيله لكن بعد دفع مبلغ فسخ العقد المقدر بـ 58 مليون يورو، واللاعب البرتغالي الآن مهووس ببرشلونة.

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