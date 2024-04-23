سموحة يقسو على بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباراة سموحة وبلدية المحلة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز سموحة على البلدية بنتيجة 4-0 على استاد الإسكندرية.

سجل هدف سموحة الأول، عمرو قلاوة في الدقيقة 32.

سجل هدف سموحة الثاني، جاستيس أرثر في الدقيقة 42.

سجل هدف سموحة الثالث، حسام حسن في الدقيقة 49.

سجل هدف سموحة الرابع، جونيور أجاي في الدقيقة 82.

وبذلك الفوز رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل بلدية المحلة المركز 14.

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