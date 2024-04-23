مدرب جديد يتصدر قائمة المرشحين لتدريب ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - مع اقتراب الموسم الحالي للدوري الأنجليزي الممتاز من نهايته تتزايد التكهنات بشأن المدرب الجديد الذي سيقود ليفربول في الموسم المقبل خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب والذي أعلن في فبراير الماضي استقالته من تدريب الفريق .

وبعد تمسك المدرب الأسباني تشافي الونسو بالاستمرار في تدريب نادي بايرليفركوزن الألماني و هو المدرب الذي كان يعد المرشح الاول لتدريب ليفربول أكدت مصادر صحفية انجليزية ارتفاع أسهم مدرب نادي فينورد روتردام الهولندي أرين سلوت والذي خطف أنظار عدد من كبرى الاندية الأوربية بسبب طريقة أداء فريق فينورد في الموسم الحالي إلى جانب النتائج الرائعة التي يحققها الفريق الهولندي حيث قاده إلى التأهل الى المباراة النهائية لكأس المؤتمر الأوربي عام ٢٠٢٢ وحقق لقب الدوري الهولندي ٢٠٢٣ وهذا الموسم فاز بلقب كأس هولندا بالإضافة إلى طريقة الأداء الهجومية التي يتميز بها .

وكان أرين سلوت قد تولى تدريب فريق فينورد روتردام عام ٢٠٢١ خلفا للمدير الفني الهولندي الشهير ديك ادفوكات ونجح في قيادة فينورد بشكل رائع و قاده لتحقيق عدة بطولات وهو ما دفع إدارة ليفربول إلى وضع أرين سلوت كابرز المرشحين حاليا لتدريب ليفربول .

إلى جانب سلوت مازال هناك عدد من المرشحين الآخرين منهم البرتغالي روبين اموريم المدير الفني لفريق سيورتنج لشبونة والايطالس روبرتو دي زربي المدير الفني لفريق برايتون الأنجليزي وهما كانا حتى وقت قريب مع الأسباني تشافي الونسو أبرز المرشحين لتدريب ليفربول قبل ارتفاع أسهم أرين سلوت.

يذكر ان اسم آرين سلوت تردد ايضا لتدريب برشلونة و بايرن ميونخ والميلان وهو ما سيجعل هناك منافسة قوية مع ليفربول للظفر بخدمات المديرالفني الهولندي.