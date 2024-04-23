الصحافة الإنجليزية تهاجم محمد صلاح

هاجمت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، مشددة إنه يجب رحيله من ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

حيث ينتهى عقد الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في يونيو صيف 2025.

وانتشرت تقارير في الفترة الآخيرة أن أندية من الدوري السعودي مثل اتحاد جدة والهلال يتصارعان من أجل ضم قائد المنتخب الوطني.

حيث كان قد قدم نادي اتحاد جدة مبلغ خيالي لضم صلاح الصيف القادم بمبلغ قيمته 265 مليون جنية إسترليني

وأكدت صحفية «ذا صن» البريطانية:” ليفربول يجب أن يقول وداعًا لـ محمد صلاح بعد خمس مباريات من الآن وهي نهاية الدوري الإنجليزي”.

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وتابعت:” وإذا تطور أداء محمد صلاح في الخمس مباريات، سيكون أفضل وداع للفرعون المصري”.

وواصلت:” ولكن يجب أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول في الصيف القادم، بسبب أداءه الذي انخفض”.

وأردفت:« للمرة الأولى منذ 7 سنوات وهي فترة انضمام صلاح إلى ليفربول، يكون مستواه بهذا السوء، ويبدو هذا بسبب الإصابة التي تعرض له رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية”.

واختتمت:” وبمراجعة إحصائية أرقام محمد صلاح قبل ذهابه إلى كأس الأمم الأفريقية، فقد استطاع تسجيل 14 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 20 مباراة، ولكن بعد الإصابة سجل 3 أهداف وتمريرة حاسمة في 7 مباريات فقط».

يذكر أن ليفربول يستعد لخوض مواجهة صعبة أمام إيفرتون غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.