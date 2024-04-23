تدريبات تأهيلية قوية لثنائي الأهلي استعدادا لمواجهة مازيمب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

خاض ثنائي فريق الأهلي، مروان عطية وياسر إبراهيم، تدريبات قوية اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

وخاض مروان عطية وياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما ‏للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وكان قد تعرض ياسر إبراهيم لإصابة تمزق العضلة الخلفية، بينما عانى مروان عطية من شد في العضلة الخلفية.

ويلاقي الأهلي نظيره الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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