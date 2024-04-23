سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
تأهل فريق سيدات الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، عقب الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 28-16.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر 13-11، قبل حسم المباراة بفارق 12 نقطة في ربع النهائي.
ويلاقي الأهلي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
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