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سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تأهل فريق سيدات الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، عقب الفوز على أبيدجان ‏الإيفواري بنتيجة 28-16.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر 13-11، قبل حسم المباراة بفارق 12 نقطة في ربع النهائي.

ويلاقي الأهلي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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