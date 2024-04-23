غاياردو يرغب بالاستمرار مع الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما ارتبط اسمه أخيرا بإمكانية تدريب نادي ميلان الإيطالي الصيف المقبل، خلفا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي، كشفت شبكة «bolavip» الرياضية مصير المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مع نادي الاتحاد.

ووفقا لما ورد، فإن نية المدرب الأرجنتيني هي الاستمرار مع الاتحاد، إذ يشعر بالراحة والاحترام من جانب مسؤولي النادي الجداوي، كما أنه تلقى وعودا بإبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ حتى يكون «العميد» منافسا شرسا على كل البطولات الموسم المقبل.

وقبل أسابيع قليلة ظهرت معلومات تفيد بأن مارسيلو غاياردو قد يترشح في الانتخابات المقبلة (عام 2025) ليكون النائب القادم لرئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وأثرت هذه الأخبار بشكل خاص في الجماهير التي تتوق إلى عودة المدرب الذي قادها إلى المجد وتعتبره أسطورة.

وتولى مارسيلو غاياردو تدريب نادي الاتحاد في نوفمبر الماضي، خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج، واستطاع المدرب الأرجنتيني صاحب الـ48 عاما قيادة فريقه نحو الوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز برباعية نظيفة على الفيصلي.

وفي بطولة دوري روشن السعودي تحسن ترتيب الاتحاد وارتقى من المركز السابع إلى الرابع برصيد 50 نقطة، فيما يتصدر الهلال المسابقة برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، ويأتي الأهلي ثالثا بـ52 نقطة.

ولعب الاتحاد مع مدربه 26 مباراة عبر كل المسابقات، وحقق الفوز 14 مرة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 9 مواجهات، وسجل الفريق 46 هدفا، واهتزت شباكه 40 مرة.