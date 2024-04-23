رانجنيك أبرز المرشحين لقيادة بايرن خلفا لتوخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، خلفا لتوماس توخيل، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية ألمانية أمس.

وذكرت صحيفتا (مونشر ميركور) و(بيلد) الألمانيتين اليوم أن رانجنيك هو الآن المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب الشاغر.

وكشفت محطة (سكاي) التليفزيونية إن رانجنيك معتم بتدريب بايرن، فيما أضافت صحيفة (شبورت بيلد) أن المحادثات الأولى جرت بين إدارة النادي والمدرب ومن المقرر أن تزداد وتيرتها في الفترة المقبلة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من أي من الطرفين لكن التقارير أشارت إلى إمكانية التوصل لاتفاق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وسبق لرانجنيك (65 عاما) تدريب عدة أندية ألمانية من بينها شالكه ولايبزج، وكان مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2021 / 2022، قبل أن يتم تعيينه مدربا لمنتخب النمسا عام 2022، حيث يرتبط معه بعقد حتى عام 2026.

وبدأت المفاوضات بين بايرن ورانجنيك قبل أن يعلن المرشحان البارزان الآخران الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم، ويوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، استمرارهما في منصبيهما.

ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة يبرز اسم الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي، والإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، وأشارت وسائل إعلام إسبانية الأسبوع الماضي إلى أن مدرب ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان كان مرشحا أيضا.

وصرح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للأمور الرياضية، الأسبوع الماضي، بقرب اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن إدارة بايرن تهدف للتوصل لاتفاق مع مدرب جديد في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه تم تعيين توخيل في مارس من العام الماضي خلفا لناجلسمان، بعقد حتى عام 2025. لكن المدرب وإدارة النادي توصلا لاتفاق قبل بضعة أسابيع يقضي برحيله بالتراضي في نهاية الموسم الحالي.

من هو رالف رانجنيك؟

مدرب كرة قدم محترف ألماني.

يبلغ من العمر 65 عاما.

سبق له تدريب عدة أندية ألمانية، من بينها شالكه ولايبزج.

كان مدربا موقتا لمانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2021 / 2022.

تم تعيينه مدربا لمنتخب النمسا عام 2022.

يرتبط مع منتخب النمسا بعقد حتى عام 2026.

أسماء أخرى مرشحة لتدريب البايرن: