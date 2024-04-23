بيلينجهام يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإسباني

حقق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد، رقما قياسيًا بعد تسجيله هدف فوز فريقه في الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

واستطاع جود بيلينجهام أن يسجل هدفًا قاتلًا قاد به ريال مدريد إلى الفوز على برشلونة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وعزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني وأصبح رصيده 81 نقطة موسعًا الفارق مع برشلونة إلى 11 نقطة، واقترب من حسم لاليجا.

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ووفقًا لـ شبكة “أوبتا” للإحصائيات والأرقام، فإن بيلينجهام يقترب من رقم ميسي، حيث أصبح ثالث لاعب يسجل 3 أهداف خلال الدقيقة 90 أو أكثر في موسم واحد من الدوري الإسباني عبر القرن الـ21.

حيث يتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، في صدارة قائمة اللاعبين الذين حققوا ذلك الإنجاز وذلك خلال موسم 2016-2017.

وفي المركز الثاني يتواجد النرويجي أليكسندر سورلوث، لاعب فياريال الذي فعل ذلك موسم 2022-2023.

ويستعد فري ريال مدريد لمواجهة نظيره سوسيداد، في الدوري الإسباني من أجل حسم لقب الدوري الإسباني.