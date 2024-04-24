بعد الفوز على حامل اللقب.. الأهلي يتوج بطلا لإفريقيا في الكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توج فريق رجال الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، عقب الفوز على حامل اللقب مولودية بو سالم التونسي.

وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3-0، حيث انتهى الشوط الأول بانتصار الأحمر 25-21، وواصل الأهلي التألق والفوز في الشوط الثاني 25-17، ليحصد اللقب والشوط الثالث 25-18.

ليحصد الأهلي بطولة إفريقيا لأندية الكرة الطائرة للمرة الـ 16 في تاريخه.

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