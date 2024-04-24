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عسران: حققنا هدفنا بالتأهل لكأس العالم.. ولم نخسر أي شوط خلال بطولة إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب فريق طائرة الأهلي، محمد عسران، عقب الفوز ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم لأندية كرة الطائرة.

وقال عسران للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الأهلي يسير بخطوات ثابتة في طريق البطولات".

وأضاف: "مباراة اليوم كانت مهمة للغاية في نهاية مشوار المنافسة على اللقب، خاصة أننا واجهنا النصر الليبي المرشح للقب في نصف النهائي".

وواصل: "الجهاز الفني واللاعبين استعدوا جيدا لتلك البطولة، وكان الهدف الرئيسي هو التتويج بها والتأهل إلى بطولة العالم ‏للأندية‎".

وأتم: "فرضنا سيطرتنا على المنافسين في البطولة، وتمكنا الفوز في كل المباريات بنتيجة 3/0، وهو ما يعكس ‏الشخصية القوية للفريق".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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