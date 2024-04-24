بيتزي يكشف حقيقة إقترابه من التدريب في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خوان انطونيو بيتزي المدير الفني السابق للسعودية وتشيلي والبحرين كواليس حقيقة مفاوضاته مع أحد الأندية المصرية خلال الفترة الماضية.

وقال بيتزي في تصريحات تليفزيونية: " نعم كان هناك عرض ومحادثات لتولي تدريب احد الاندية في مصر لكن لسبب ما لم تتم الامور وكانت المفاوضات مع بعض الوكلاء القريبين من هذا النادي المصري ، وهناك اندية كبيرة في الكرة المصرية.. وردا على ما اذا كان هذا النادي هو "الزمالك" اجاب بيتزي مبتسما ولكنه اكد انه فريق كبير في مصر".

وتابع: “ المرجعية الاولى لكرة القدم في العالم هى فرق ومنتخبات اوروبا بفضل الامكانيات الفنية والاقتصادية التى تمتلكها وهناك فوارق كبيرة عن مستوى التدريب في اوروبا عن قارات اخرى مثل اسيا وهو ما يتطلب من اي مدرب مجهود اكبر خصوصا اننى خضت تجربتين في عالم التدريب مع السعودية والبحرين ”.

وأضاف: “ منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين يلعبون في اكبر اندية العالم ابرزهم محمد صلاح ومحمد الننى ، وواجهت منتخب مصر في مونديال ٢٠١٨ في روسيا وكنت اقود فنيا حينها منتخب السعودية وحققنا خلالها فوزا مهما على فريق يضم عناصر مميزة للغاية وتحت قيادة مدرب كبير هو هيكتور كوبر وكانت مباراة صعبة تكتيكياً ”.

وواصل: “ رحيل محمد صلاح عن ليفربول للعب في الدوري السعودي في الموسم المقبل عن قرار شخصي ، صلاح يحظى باحترام كبير على المستوى الدولي والجميع يستمتع بمشاهدة صلاح يلعب على ارضية الملعب في اكبر اندية العالم وهو ليفربول وفي افضل دوري بالعالم وهو الدوري الانجليزي ”.

وأردف: “ رحيل ميسى عن برشلونة كان له تأثير سلبي كبير على الفريق لانه كان يلعب دور كبير فيما حققه البارسا من بطولات خلال الفترة الماضية ، ميسي كان عنصر أساسي للنادي الكتالوني ، تجربة تشافي مع برشلونة هي الاولى له مع فريق كبير وفي دوري كبير وهو الليجا الاسبانية وتشافي يمتلك امكانيات كبيرة كمدرب لكن يجب على الادارة الصبر على تشافي لأن الفريق يحتاج الى وقت للعودة لمستواه المعهود والمنافسة على تحقيق الألقاب وتشافي اعرفه جيدا وهو شخص رائع للغاية ”.

وأكمل بيتزي: “ التفاصيل الصغيرة هي من حسمت نتيجة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لمصلحة النادي الملكي ، اللقطة المثيرة للجدل في مباراة الكلاسيكو اعتقد ان الكرة دخلت المرمى لكن يجب ان نتقبل قرارت الحكم وتقنية الفار ”.

وتابع: “ اعتقد ان ريال مدريد بعد فوزه على السيتي والتحكم في اللحظات الصعبة والخبرات الكبيرة تقربه بشده من التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم ”.

وزاد: “ كيفين دى بروين وكيليان مبابي وجود بيلينجهام هم من افضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي ”.

وأتم بيتزي: “ كريستيانو رونالدو يقدم مستوى كبير مع فريق النصر السعودي وهو لاعب محترف للغاية ويقدم كل ما لديه بتفانى كبير داخل الملعب ولديه طموح كبير للفوز ببطولة الدوري مع النصر”.