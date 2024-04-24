الامارات | 5 بطولات دولية في دبي خلال أسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم خمس بطولات دولية من بين فعاليات رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوّعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة قائمة البطولات الدولية التي تنطلق اليوم على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي، وتستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة أكثر من 850 لاعباً ولاعبة من 34 دولة يتنافسون في 44 مسابقة للبنين والبنات.

وتقام بطولة شركات الطيران العالمية للكرة الطائرة من 26 إلى 28 الجاري في نادي شباب الأهلي بمشاركة 54 فريقاً.

وتقام بطولة «إي إم دي فايت نايت» الدولية للملاكمة يوم الأحد المقبل بمدينة دبي للإعلام، بمشاركة 13 ملاكماً وملاكمة من مختلف دول العالم، كما تقام بطولة أونلي كومس الدولية للملاكمة في فندق أرماني ببرج خليفة بعد غدٍ، بمشاركة 20 ملاكماً وملاكمة.

وتقام بطولة ستركس الدولية للجمباز الإيقاعي في عالم دانوب للرياضة بمدينة الحبتور يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 250 لاعبة، ويمثلن 30 فريقاً من 15 دولة.

وتقام بطولة هاميلتون أكواتيكس للمبتدئين يوم الأحد المقبل في أكاديمية جيمس دبي الأميركية بمنطقة البرشاء، كما تقام بطولة الإمارات للتجديف الحديث في جزر دبي، وبطولة الإمارات للشراع الحديث في نادي دبي للإبحار يومي السبت والأحد المقبلين.

ويقام سباق سكتشرز للجري في مضمار ميدان للمسافات (3 و5 و10 و16 كيلومتراً)، كما تقام بطولة بودوكان للكاراتيه في كلية كنت بمنطقة ند الشبا.