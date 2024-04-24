الامارات | سلطان: فوز شباب الأهلي بـ 50 لقباً إنجاز لا يتحقق إلا بفريق «الأحلام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدير التنفيذي في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، أن تحطيم فريق السلة الملقب بـ«فريق الأحلام»، المزيد من الأرقام القياسية على صعيد البطولات التي تُوّج بها ببلوغه حاجز الـ50 بطولة على مدار 38 عاماً، يمثّل استمراراً لنهج إدارات النادي في دعم كل الألعاب الرياضية، والارتكاز في صناعة الإنجاز على العنصر الوطني.

وفاز شباب الأهلي، أول من أمس، على مضيفه النصر (91-82)، وحسم «سلسلة» الدور النهائي بنتيجة (3-1)، ليُتوّج بمسابقة الدوري العام لكرة السلة للمرة الرابعة توالياً، والـ15 في تاريخه.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»: إن «الفوز بـ47 بطولة محلية، وثلاثة ألقاب خليجية، على مدار 38 عاماً، لم يأتِ من فراغ، بل جاء مع لاعبين اشتهروا بـ(فريق الأحلام)».

وأوضح: «الألقاب المتواصلة لفريق السلة في نادي شباب الأهلي، تؤكّد استمرار الاستراتيجية الناجحة لإدارة النادي في دعم أبنائه، وتقديم الدماء الشابة القادرة على إكمال المسيرة بالصورة ذاتها التي نشهدها حالياً في تألق الموهبة الشابة حامد عبداللطيف (22 عاماً)».

وأضاف: «على مدار سنوات، حرصت مجالس الإدارة المتعاقبة على تدعيم فريق السلة بخيرة المحترفين الأجانب، إلا أن الإنجازات التي تحققت ترتكز على العنصر الوطني، إذ تضم قائمة الفريق منذ سنوات طويلة صفوة عناصر المنتخب الأول، سواء من أصحاب الخبرات أو العناصر الشابة».

وأشاد سلطان بالمستوى الذي ظهر به النصر في الدور النهائي للدوري، وقال: «قدم النصر مستوى كبيراً في الدور النهائي، في ظل امتلاكه مقومات النجاح مع فريق متجدد من العناصر الوطنية التي أثبتت حضورها أيضاً، كما شهد هذا الموسم تطوّراً لفريق البطائح، بجانب القوة التي يتمتع بها فريقا الشارقة والوصل، ما يعكس عودة السلة الإماراتية إلى مكانتها الطبيعية».

وأكمل: «نتطلع في شباب الأهلي إلى مواصلة حصد الإنجازات كأكثر فرق الألعاب الجماعية حصداً للألقاب بالدولة، وعلينا استثمار هذا الزخم في الأسبوع المقبل، وإضافة لقب جديد على صعيد منافسات كأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، مسك ختام الموسم».