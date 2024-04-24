تقارير مفاجأة تكشف مدرب محمد صلاح القادم

كشفت تقارير صحفية، أمس الثلاثاء، عن اختيار فريق ليفربول للمدرب القادم خلفًا للألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي للريدز.

وكان قد أعلن كلوب منذ عدة أشهر رحيله عن فريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وينتهي عقد محمد صلاح رفقة ليفربول في صيف 2025، ولم يتم الحديث حتى الآن حول رحيله أو التجديد.

وأشار الصحفي “فابريزو رومانو” الموثوق لدى شبكة سكاي سبورت:”لدي أخبار أن ليفربول يقترب من التعاقد مع المدرب آرنى سلوت مدرب فريق فينورد الهولندي”.

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وتابع:” حدث اتصالًا بين مسؤولي ليفربول وآرني في الساعات القليلة الماضية”.

وأختتم:” وحدث أيضًا اجتماعًا بينهم، وسيكون هناك اجتماعًا آخر في أقرب وقت”.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب جوديسون بارك، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.