باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة

يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي لخطف نجم جديد من صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان، يتطلع لخطق نجم فريق برشلونة، في موسم الانتقالات الصيفي القادم.

ووفقًا لـ صحيفة ” لو باريزيان” أكدت أن باريس سان جيرمان يتطلع للتعاقد مع الشاب الإسباني لامين يامال.

وتابعت الصحيفة أن من طلب التعاقد مع لامال هو لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان.

وواصلت أن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا بقيمة 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع الموهبة الشابة يامال.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد تعاقد من قبل مع نيمار دا سيلفا بدفع الشرط الجزائي 222 مليون يورو، وأيضًا عثمان ديمبلي بمبلغ 50 مليون يورو من نادي برشلونة..

وشارك يامال هذا الموسم رفقة فريق برشلونة في 44 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند الألماني..