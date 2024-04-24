قرار مفاجئ من المحكمة الدولية بشأن لاعب بيراميدز

فاجأت المحكمة الدولية الرياضية نادي بيراميدز بقرار مفاجئ بشأن لاعبه السابق عمر لعيوني، بعد تغريم النادي 150 الف دولار لتأخر الحصول على مستحقاته.

وحددت المحكمة الرياضية يوم 6 يونيو المقبل موعدًا لجلسة الاستماع لنادي بيراميدز واللاعب التونسي عمر لعيوني، وذلك حسمب أعلنت لجنة فض المنازعات.

اقرأ أيضًا: بيراميدز يهدد استمرار أوباما مع الزمالك

وكانت لجنة فض المنازعات في الفيفا قد قررت تغريم نادي بيراميدز 150 الف دولار في فبراير الماضي مع فائدة قيمتها 5% لصالح لعيوني.

وكان عمر لعيوني قد انضم لنادي بيراميدز عام 2019 قادمًا من نادي جلميت النرويجي، وتقرر رحيله عن نادي بيراميدز في شهر يناير عام 2021 بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب، ليرحل إلى نادي فاليرنجا النرويجي.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في خمسة وخسر مباراة.

ويأتي نادي المصري البورسعيدي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها الفريق من 18 نقطة.