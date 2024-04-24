الامارات | "شمندورة" تظهر في تدريبات محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، على نشر فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لتدريباته يوم أمس مع زملائه في الصالة الرياضية الخاصة بالفريق.

وأظهر الفيديو صلاح وهو يتدرب على أنغام أغنية "شمندورة" التي تعد من الأغاني الشعبية الشهيرة لمواطنه المطرب المصري محمد منير، ما أثار تفاعلاً كبيراً من عشاق صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي. ويستعد الدولي المصري مساء اليوم لخوض مباراة ليفربول ومنافسه إيفرتون على ملعب الأخير، ضمن الأسبوع الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، في مباراة يتطلع إليها صلاح (31 عاماً) لزيادة غلته من الأهداف، وتحطيم مزيدٍ من الأرقام الشخصية في الدوري الإنجليزي.