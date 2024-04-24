محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم قياسي أمام إيفرتون الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لتحقيق رقمًا قياسيًا خلال مواجهة الديربي أمام إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تجمعهما في لقاء مؤجل من الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

نجح محمد صلاح في المساهمة في 6 أهداف في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق إيفرتون، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفًا.

ويعد إيان راش (13) وستيفن جيرارد (9) وهاري تشامبرز (8)، أكثر من سجلوا أهدافًا لصالح ليفربول ضد إيفرتون في الدوري يليهم محمد صلاح (7).

ويبحث محمد صلاح عن تسجيل هدفًا على الأقل من أجل تعزيز رقمه أمام إيفرتون، ومنافسة إيان راش وجيرارد، وتشامبرز، في القائمة.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة، وستذاع عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويدخل الريدز المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 74 نقطة حصدها من 33 مباراة بواقع 22 فوز و8 تعادلات و3 هزائم، بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي يحتل المركز الأول برصيد 77 نقطة.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في جدول البريميرليج برصيد 30 نقطة، وتعرض الفريق لخصم 8 نقاط من رصيده هذا الموسم بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.