انهيار القيمة السوقية للجزائري رياض محرز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقهقرت القيمة السوقية للنجم الجزائري رياض محرز بعد التحاقه بالنادي الأهلي السعودي مع بداية الموسم الحالي 2023-24، حيث بات حاليا خارج قائمة أغلى 5 لاعبين في منتخب الجزائر خلال شهر أبريل الحالي، وفق آخر تحديث لبيانات منصة «ترانسفير ماركت» العالمية.

وكان محرز قد فضل خوض تجربة جديدة في مشواره الاحترافي بعد موافقته على عرض الأهلي الصيف الماضي، حيث وقع على عقد يمتد حتى عام 2027 مع النادي السعودي، مباشرة بعد تتويجه بالثلاثية مع ناديه السابق مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).

وحسب «ترانسفير ماركت» فإن رياض محرز يحتل المركز السادس كأغلى لاعب في منتخب الجزائر، إذ تبلغ قيمته السوقية 16 مليون يورو فقط، وذلك بعد القفزة الكبيرة التي حققها متوسط ميدان نادي فرانكفورت الألماني فارس شايبي في قيمته السوقية.

وارتفعت القيمة السوقية لفارس شايبي بـ3 ملايين يورو أي من 15 مليونا إلى 18 مليونا، ليصبح بذلك خامس أغلى لاعبي منتخب الجزائر في الوقت الراهن ويطيح بنجم الأهلي السعودي.

وبلغ محرز أعلى قيمة سوقية له في أغسطس2018، حيث وصلت إلى 60 مليون يورو، وذلك بعد انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي، قادما من ليستر سيتي الذي توج رفقته بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015-16.

ويتصدر نجم ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر قائمة أغلى اللاعبين الجزائريين بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو.