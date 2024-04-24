ماجواير يسجل إحصائية مميزة في تاريخ الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بـ الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جايدن بوجل، الأهداف بتسجيله الهدف الأول لنادي شيفيلد عند الدقيقة 35.

وتعادل هاري ماجواير، لمانشستر يونايتد، عند الدقيقة 42، من ضربة رأس متقنة.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن هدف هاري ماجواير هو الهدف رقم 1085 الذي تم تسجيله في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر عدد في موسم يضم 20 فريقًا في تاريخ المسابقة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، فيما يتذيل شيفيلد الترتيب برصيد 16 نقطة فقط.

ويبدأ مانشستر يونايتد بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: وان بيساكا – ماجواير – كاسيميرو – دالوت.

الوسط: ماينو – إيريكسن – برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني – هويلوند – جارناتشو.