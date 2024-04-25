موقف بيلينجهام و رودريجو من مباراة ريال مدريد وسوسيداد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن موقف الثنائي جود بيلينجهام و رودريجو جوس، من التواجد في قائمة النادي الملكي لمواجهة ريال سوسيداد غدًا في الدوري الإسباني .

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة ريال مدريد وسوسيداد: " بيلينجهام يعاني من مشكلة في المعدة و رودريجو يعاني من الأنفلونزا، لكن لا يزال أمامهما الفرصة للسفر معنا لخوض المباراة ".

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد والقناة الناقلة

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بث الليجا الإسبانية.