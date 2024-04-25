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أنشيلوتي يكشف موقف ميندي من مباراة سوسيداد

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني موقف اللاعب ميندي من المشاركة في مباراة ريال سوسيداد المقرر لها غدًا في بطولة .

وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسيداد: " ميندي لن يسافر معنا للقاء سوسيداد، هذا جيد لكنني أفضل أن يبقى مرتاح من أجل ".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بث الليجا الإسبانية.

موقف بيلينجهام و رودريجو من مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تحدث أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن موقف الثنائي جود بيلينغهام و رودريغو جوس، من التواجد في قائمة النادي الملكي لمواجهة ريال سوسيداد غدًا بالدوري.

وقال أنشيلوتي: " بيلينجهام يعاني من مشكلة في المعدة و رودريجو يعاني من الأنفلونزا، لكن لا يزال أمامهما الفرصة للسفر معنا لخوض المباراة ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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