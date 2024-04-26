بعد فوز مانشستر سيتي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من اكتساح نظيره برايتون، برباعية مقابل لا شىء، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواجه مانشستر سيتي نظيره برايتون، على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح التسجيل لـ فريق مانشستر سيتي كيفن دي بروين في الدقيقة 17، ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني والثالث في الدقائق 26، 34، ثم أحرز ألفاريز الهدف الرابع والآخير للسيتي في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 76 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 44 في المركز الـ11.

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وأصبح فيل فودين لاعب مانشستر سيتي يلاحق محمد صلاح في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على برايتون

1- كول بالمر -تشيلسي – 20 هدف.

2- إيرلينج هالاند -مانشستر سيتي– 20 .

3- أولي واتكينز -أستون فيلا – 19 .

4- دومينيك سولانكي -بورنموث– 18 .

5- محمد صلاح -ليفربول – 17 .

6- ألكسندر إيزاك -نيوكاسل يونايتد– 17 .

7- فيل فودين مانشستر سيتي – 16 .

8- سون هيونج مين -توتنهام– 15 .

8- جارود بوين -وست هام – 15 .

9- بوكايو ساكا -آرسنال– 14.