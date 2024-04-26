الامارات | العاجل يطالب بتعيين أصحاب الخبرة لإدارة مباريات «الأمتار الأخيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل، اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام إلى زيادة الاهتمام بالمباريات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً بعد أن وصلت إلى الأمتار الأخيرة، وذلك بتعيين أصحاب الخبرة من «قضاة الملاعب» لإدارة المباريات المتبقية التي من المتوقع أن تشهد توتراً وحساسيات، لأهميتها في تحديد مصير جميع الفرق.

ووجه العاجل نصائحه إلى حكام المباريات، لتفادي الأخطاء التحكيمية المؤثرة في نتائج المباريات، مشيراً إلى أن هذه النصائح تتمثّل في التركيز الجيد، والاستغلال الأمثل لتقنية الحكم الفيديو (الفار)، من خلال مراجعة الحالات التحكيمية، حتى لو تطلب الأمر وقتاً أطول، بجانب التعاون والتفاهم الجيد بين حكم الساحة والحكام المساعدين، فضلاً عن عدم التسرع في اتخاذ القرارات، إضافة إلى قراءة المباراة جيداً، ومعرفة ماذا يريد كل فريق من المباراة، وهذا الأمر سيساعد الحكم في إدارة المباراة بشكل جيد، للخروج بها إلى بر الأمان، مؤكداً أهمية اختيار أصحاب الخبرة من قضاة الملاعب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كلما اقترب الدوري من النهاية زادت حساسية المباريات، لذلك فإن أي خطأ تحكيمي سيحرم النادي من جهد موسم كامل».

وتنطلق، اليوم، مباريات الجولة الـ21 للدوري، وستكون من أبرز المواجهات، مباراة الوصل المتصدر مع الجزيرة، وكذلك العين مع شباب الأهلي، وبني ياس مع حتا، والإمارات مع الوحدة. ويتصدر الوصل ترتيب فرق الدوري برصيد 51 نقطة، يليه شباب الأهلي ثانياً بـ40 نقطة، ثم العين بـ36 نقطة، فيما يتذيل فريق حتا الترتيب بست نقاط فقط، وفريق الإمارات في المركز قبل الأخير بـ10 نقاط.

وأضاف العاجل: «تعد مباراة الوصل المتصدر مع الجزيرة، وكذلك مباراة الغد التي تجمع العين مع شباب الأهلي من المباريات المهمة، لذلك فإن طاقم التحكيم يجب أن يكون بحجم أهمية المباراتين، وحتى المباريات التي تجمع فرق القاع تعد أيضاً في غاية الأهمية، لذلك فإنه يجب على الحكم أن يعيش أجواء المباراة، خصوصاً تلك التي يكون فيها ضغط نفسي كبير على اللاعبين».

وأشار إلى أن «هناك تطوراً ملحوظاً في أداء التحكيم في الدوري خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد حكام الساحة أو (الفار)، وقلت الأخطاء المؤثرة مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، وتحديداً في بداية الموسم».