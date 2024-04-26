انطلاق بطولة القاهرة للتجديف بمشاركة البنوك مايو المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد منطقة القاهرة الكبرى لاستضافة أحد أبرز الأحداث الرياضية في تاريخها، حيث ستحتضن بطولة القاهرة للتجديف لأول مرة على الإطلاق، وتُعد هذه البطولة فرصة استثنائية للمشاركين والجماهير للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في رياضة التجديف.

يشارك في البطولة لاعبين ولاعبات من العاملين في البنك المركزي المصري وبنوك مصر والأهلي المصري وفيصل الإسلامي وقطر الوطني وشركات شمال وجنوب القاهرة للكهرباء وشركة الشرقية إيسترن كومباني، تُنظم هذه البطولة المميزة في أيام 15 و16 مايو 2024.

وتتميز البطولة بمكانين للسباقات، حيث تقام سباقات التجديف النيلية في القاهرة، بالإضافة إلى سباقات التجديف داخل الصالات (الأرجوميتر).

تحت إشراف حسن كامل، رئيس الاتحاد العام الرياضى للشركات، ودكتور أحمد إسماعيل، السكرتير العام للاتحاد العام الرياضى للشركات، تتولى منطقة القاهرة الكبرى تنظيم هذه البطولة الرياضية المهمة.

ويشارك في التنظيم أيضًا يحيى السيد، السكرتير العام لمنطقة القاهرة الكبرى بالاتحاد العام الرياضى للشركات، ووليد عبد المنعم، مقرر التجديف بمنطقة القاهرة الكبرى بالاتحاد العام الرياضى للشركات.

تقام فعاليات البطولة يوم 15 مايو المقبل في نادي الكشافة البحرية (حارس) بشارع النيل بالدقي، بينما تستكمل يوم 16 مايو في مجرى سباقات التجديف بالنيل بالقاهرة، من كوبري الجلاء وحتى كوبري 15 مايو.

من المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة كبيرة من الفرق الرياضية المختلفة، حيث ستكون فرصة للتنافس على مستوى عالٍ وتبادل الخبرات وإبراز مهارات اللاعبين في رياضة التجديف، وسيتم تكريم الفائزين في حفل ختامي يُعقد بعد نهاية البطولة.

تعد بطولة القاهرة للتجديف فرصة رائعة لتعزيز الرياضة والترفيه في القاهرة، وتعكس التزام البنوك و الشركات بتعزيز الأنشطة الرياضية في مصر. يتوقع أن يحظى الحدث بمتابعة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام.

للمزيد من المعلومات والتسجيل في البطولة، يرجى التواصل مع منطقة القاهرة الكبرى بالاتحاد العام الرياضي للشركات.