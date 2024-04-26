أول تعليق من رابطة الأندية على تغيير موعد مباريات الدوري

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على قرار تغيير مواعيد مباريات مسابقة دوري نايل المصري، لتقام عصرًا بدلًا من المساء.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا رسميًا، طالبت خلاله الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز، لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال.

وقال دياب في تصريحات صحفية: “لم يصلنا أي شيء بخصوص تغيير موعد مباريات الدوري لتقام عصرًا بدلًا من المساء”.

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وأضاف رئيس رابطة الأندية: “جميع مباريات الدوري ستقام في مواعيدها المعتادة حتى الآن، في الرابعة عصرا والسابعة مساء”.

ووصلت منافسات بطولة دوري نايل حتى الأسبوع الـ19 حتى الآن، فيما سيتم إنهاء الموسم الحالي في منتصف أغسطس وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الرابطة.

ومن جانبه فقد علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على قرار وزارة الشباب والرياضة: “من وجهة نظر تسويقية بحتة، وبصفتي أحد رعاة الدوري على التلفزيون، فين المنطق ليا كمعلن ان الماتشات تبقي الساعة ٤ و نسب المشاهدة تنهار”.

وتابع: “طب المبالغ المدفوعة بناء علي نسب مشاهدة معينة هل حيبقي فيها تغيير مع قرار الترشيد ، صناعة الكورة في العالم بيشتغلو علي موضوع التوقيت دة عشان يزودو نسب المشاهدة”.

وأضاف: “معقولة في دولة بحجم مصر و مع كل التقدم اللي حاصل في الرياضة حوالينا يبقي دي طريقة التفكير ، تاني عشان توفر اد اية تخلي شكلك كصناعة بالمنظر دة”.