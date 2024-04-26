لامين يامال يرد على عرض باريس سان جيرمان لضمه

قام لامين يامال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالرد على عرض باريس سان جيرمان الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى نادي باريس سان جيرمان، رغبته في الحصول على خدمات اللاعب الشاب لامين يامال، في فترة انتقالات الصيف المقبل.

ونشر لامين يامال صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، والتي تحتوي على قميص باريس سان جيرمان، في إشارة إلى انتقاله إلى النادي الفرنسي في الموسم المقبل

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وقام يامال بالتفاعل مع الصورة التي نشرها عبر منصة “إكس”، ضاحكًا وهو يرتدي قميص نادي باريس سان جيرمان، في إشارة إلى السخرية من الخبر المنتشر.

جدير بالذكر أن لامين يامال يرتبط بعقد مع برشلونة الإسباني، ينتهي في انتقالات صيف 2026.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان إلى الظفر بخدمات يامال، من أجل تعويض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي أصبح قريبًا من الرحيل.