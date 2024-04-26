ريال مدريد ضد سوسيداد.. موعد المباراة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه ريال مدريد نظيره سوسييداد مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد للفوز من أجل حسم الثلاث نقاط والاقتراب من التتويج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي بعدما بات الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه برشلونة 11 نقطة.

وكان ريال مدريد فاز على غريمه التقليدي برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياجو برنابيو ليؤكد تفوقه للمرة الثانية في مسابقة الدوري على البارسا بعد الانتصار عليه في الدور الأول على ملعب الفريق الكتالوني.

بالإضافة إلى ذلك يعيش ريال مدريد معنويات مرتفعة بعد إقصاء خصم قوي وصعب مثل مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع بايرن ميونخ في نصف النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني:

تبدأ مباراة ريال مدريد و سوسيداد في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات وتبث المباراة عبر قنوات بي أن سبورت بشكل حصري عبر قنواتها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .