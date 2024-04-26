الليلة .. ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على ريال سوسيداد بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الجمعة على ملعب الأنويتا وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي2023-2024.

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ينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 81 نقطة بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الوصيف، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

ويسعى ريال مدريد للفوز من أجل حسم الثلاث نقاط والاقتراب من التتويج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني:

تبدأ مباراة ريال مدريد و سوسيداد في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتبث مباراة ريال مدريد و سوسيداد عبر قنوات بي أن سبورت بشكل حصري باعتبارها الناقل الأساسي للقاءات الليجا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .

وكان ريال مدريد فاز على غريمه التقليدي برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياجو برنابيو ليؤكد تفوقه للمرة الثانية في مسابقة الدوري على البارسا بعد الانتصار عليه في الدور الأول على ملعب الفريق الكتالوني.