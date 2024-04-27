موعد مباراة وست هام وليفربول بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مواجهة قوية ومثيرة تجمع وست هام يونايتد بنظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويبحث ليفربول عن الفوز أمام وست هام، بعد النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الريدز يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

موعد مباراة وست هام وليفربول

تنطلق مباراة وست هام وليفربول في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، والتي يستضيفها ملعب لندن الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول

تُنقل مواجهة وست هام أمام ليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عدة مواسم ماضية.