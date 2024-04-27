ريال مدريد يتخطى سوسيداد بهدف ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال سوسيداد بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري الإسباني.

وحل ريال مدريد ضيفًا على حساب نظيره ريال سوسيداد، مساء الجمعة، على ملعب ريالي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل أردا جولر، هدف اللقاء الوحيد لصالح ريال مدريد في الدقيقة 29، ليحصد 3 نقاط ثمينة تقرب الملكي من لقب الدوري الإسباني.

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وشهد الشوط الثاني، محاولات قوية من جانب الميرنجي من أجل إضافة المزيد من الأهداف ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 84 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

ويحتاج ريال مدريد تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في أخري (4 نقاط)، من أجل حسم بطولة الدوري الإسباني بشكل رسمي.