رسمياً.. ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

المنامة - ياسر ابراهيم - ضمن ليستر، الذي فاجأ العالم بإحرازه اللقب عام 2016 بقيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مستفيدا من خسارة منافسه ليدز يونايتد أمام كوينز بارك رينجرز صفر-4، الجمعة، في دوري "تشامبيونشيب".



وبهذه الهزيمة، بقي ليستر سيتي في الصدارة برصيد 94 نقطة قبل مباراتين على نهاية موسمه، متقدما بفارق 4 نقاط على ليدز الذي تبقى له مباراة واحدة، ما يجعله مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث، وخسارة الوصافة المؤهلة مباشرة إلى الدوري الممتاز لصالح إيبسيويتش تاون الذي يملك 89 نقطة و3 مباريات متبقية.



ويتأهل أول فريقين بالدوري مباشرة للبريميرليغ، فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس ملحقا مؤهلا للدوري الممتاز.



(فرانس برس)