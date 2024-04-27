الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد

انتقد جمهور أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغبة النادي في استعادة خدمات لاعب أجنبي، تمت إعارته أخيراً لأحد الأندية المنافسة. ويرى عدد من مشجعي النادي أن اللاعب لم يقدم مع فريقه الحالي المردود الفني الجيد، وأن على إدارة ناديهم البحث عن بديل له.

نجوم

دعا خبراء رياضيون أندية كرة القدم إلى السعي إلى التعاقد مع لاعبين نجوم ومميزين في الفترة المقبلة، قائلين إن ذلك له أهمية كبيرة في تطوير مستوى اللاعبين المواطنين.

تعديل

يتطلع متابعون رياضيون إلى تعديل مواعيد مباريات الجولات الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، بما يسمح بإقامة مباريات الفرق المتنافسة على الصعود في التوقيت نفسه، وذلك لمنح كل الفرق فرصاً متساوية.

قرار

اعتبر جمهور رياضي أن انسحاب نادي الرمس من دوري الدرجة الأولى كان قراراً غير صائب لإدارة النادي، كونه لم يسهم في إيجاد حلول، خصوصاً بعد قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة معاقبة النادي إدارياً.

تأجيل

كشف مدرب لنادٍ محترف أن إدارة النادي فاتحته برغبتها في تمديد التعاقد معه لموسم آخر، لكنه يفضّل تأجيل ذلك، لكي يبقى مركّزاً على عمله حالياً، ولتحقيق النتائج المرجوّة في نهاية الموسم الحالي.

تقنية

يتطلع مشجعون ومتابعون لمنافسات دوري الدرجة الأولى إلى الاستعانة بتقنية الفيديو (الفار) في المباريات المقبلة الحاسمة، خصوصاً أن الصراع على الصعود محتدم بين أندية عدة.

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