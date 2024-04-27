الامارات | ملاكمة سعودية: فخورة بإضافة رياضة الفن النبيل للدورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نائبة رئيس اتحاد الملاكمة السعودي رشا الخميس، أن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات حالياً، تُعد مستقبل الرياضة في دول الخليج، لافتة إلى أن فكرتها تؤكد أن الاهتمام بالناشئين هي أول خطوة للوصول إلى منصات التتويج في دورات الألعاب الأولمبية.

وقالت رشا الخميس لـ«الإمارات اليوم» إنها فخورة بإضافة رياضة الملاكمة إلى منافسات الدورة الخليجية، موضحة: «أتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذه الدورة، إذ إن فكرتها صراحة مفيدة جداً للرياضة في دول الخليج، خصوصاً أنها تهتم بفئة الشباب والجيل الواعد، إلى جانب أن الملاكمة لعبة أولمبية لها أهميتها».

وأعربت عن أمنيتها بأن تشهد النسخ المقبلة مشاركة الفتيات في رياضة الملاكمة، لافتة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بهذه الفئة في السعودية، وقالت: «يتدرب تحت مظلة اتحاد الملاكمة المحلي أكثر من 120 لاعبة، وأبرز ما يميزهن أنهن جميعهن في الفئات العمرية الصغيرة، ما يبشر بمستقبل جيد لرياضة الملاكمة النسائية». وتحدثت الملاكمة السابقة وأول مدربة للعبة في السعودية، وهي أيضا عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي ورئيس اللجنة النسائية في الاتحاد العربي، عن نتائج منتخب السعودية للملاكمة، وقالت: «نشعر بالرضا التام عن مردود اللاعبين، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة في اليوم الأول من المنافسات، بتحقيق الفوز بأربع مباريات في نصف النهائي، بينما شهد اليوم الختامي حصول المنتخب على ذهبيتين وفضيتين».