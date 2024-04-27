ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب أليانز في مدينة تورينو، لقاء من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، عندما يلتقي فريقي يوفنتوس و ميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان نجح في التتويج بلقب الدوري قبل 5 جولات من نهاية البطولة بعد فوزه على ميلان بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان اليوم بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى: فويتشينيك تشيزني.

خط الدفاع: روجاني، بريمر، أليكس ساندرو.

وسط الملعب: أندريا كامبياسو، كارلوس ألكاراز، مانويل لوكاتيلي، فابيو ميريتي، إيلينج جونيور.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، فيديركو كييزا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقناة الناقلة

من المقرر أن تقام صافرة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في تمام السابعة مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

وفي عموم آخر 10 مباريات بين الفريقين في جميع المسابقات، فاز ميلان 4 مرات مقابل فوزين ليوفنتوس، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

موقف يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة بينما يتواجد ميلان في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ويتواجد انتر ميلان في المركز الأول وبطل الدوري برصيد 86 نقطة.