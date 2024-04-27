جمال عبدالحميد: جماهير الأهلي صنعت الفارق.. وأتمنى سوبر إفريقي مصري

ياسر رشاد - القاهرة - علق لاعب الأهلي والزمالك السابق جمال عبدالحميد، على فوز المارد الأحمر على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

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وقال عبدالحميد خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن جماهير الأهلي صنعت الفارق وهي سبب تأهل الفريق، بعد الشكل الحضاري والعظيم التي ظهرت به تلك الجماهير الحمراء.

وأضاف، كولر خاض المباراة بطريقة جيدة وهدف مازيمبي الملغي كان نقطة تحول في المباراة، واستطاع الأهلي خطف الفريق الكونغولي في أقل من 10 دقائق.

وأكمل، أنه يتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليكون لدينا مباراة قمة مصرية إفريقية على السوبر الإفريقي.