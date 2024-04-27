الامارات | أكثر من 500 متطوع في كأس آسيا لألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من 12 جنسية في تنظيم بطولة آسيا لألعاب القوى "دبي 2024". وتقام فعاليات البطولة بنادي ضباط شرطة دبي من 24 إلى 27 الجاري. وأكد محمد البلوشي أحد قادة التطوع في برنامج تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات أن تنمية وتعزيز قدرات الشباب في العمل التطوعي من أهم الركائز لتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي وتوفير الفرص الملائمة لهم في جميع أنحاء الدولة.

وقال البلوشي إن المتطوعين يمتلكون خبرة متميزة في الفعاليات المختلفة، وتم اختيارهم بعناية كبيرة، وتوزيعهم على العديد من الأقسام في اللجان المنظمة على مستوى خدمات الضيوف، والمنتخبات، والمواصلات، وتنظيم الجماهير، وإدارة المنافسات، والإعلام، والتشريفات بجانب الفعاليات الخاصة بحفل الافتتاح وختام البطولة.