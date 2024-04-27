المصريون يسيطرون على جوائز بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات 2024 PSA

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تصوير - علاء أحمد ومحمود عبد الناصر

اختتمت أمس مدينة الجونة، فعاليات النسخة الثانية عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات PSA التي تم عقدها في الفترة من 19 إلى 26 رسميًا.

ونجح المصريون في التربع على عرش البطولة، حيث جاء في المركز الأول رجال اللاعب علي فرج، بعد أن تغلب على منافسه مصطفى عسل، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:11-7/ 8-11/ 11-4/ 11-5.

وفي المركز الأول سيدات، فازت نوران جوهر على نور الشربيني بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-6/ 11-13/ 11-6/ 11-6.

وبلغ مجموع جوائز البطولة 350 ألف دولار، وجاءت البطولة هذا العام باستضافة وزارتي الشباب والرياضة، وإدارة وفعاليات، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنظيم من مدينة الجونة وبالتعاون مع شركة ievents المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية ودعم من البنك التجاري الدولي CIB.

وشارك في ختام البطولة كل من الأستاذ محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، والأستاذ عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents، ونخبة من نجوم الاسكواش في مصر والعالم بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.

وشارك في البطولة 96 لاعباً من 22 دولة، وشهدت فعاليات البطولة حضور جماهيري غير مسبوق.

وتوجه محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة بالتهنئة للفائزين بالبطولة هذا العام معرباً عن الفخر بالأجواء الحماسية والروح الرياضية التي شهدتها البطولة منذ اللحظة الأولى والتي خطفت أراقب المتابعين والحضور.

وأشاد بالمستوى الاحترافي لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة وخاصة المصريين.

كما يأتي هذا العام باستضافة كاريير فانادير مارينا كراعي بلاتيني، و BMW شريك السيارات الرسمية، وبدعم من أون تايم سبورتس الشريك الرسمي، والراعي الفضي آي كابيتال وCatering 360، كراعي رسمي لخدمات تقديم الطعام.