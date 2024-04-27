الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوز صعب على الطلائع

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي بعدما حققق فوزا صعبا على طلائع الجيش في نصف النهائي بنتيجة 3 _ 2.

تقدم الزمالك بالشوط الأول وتعادل الطلائع بالشوط الثاني ثم تقدم الطلائع بالشوط الثالث قبل أن يخطف الزمالك شوطين متتالين لينهي اللقاء لصالحه.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25 _ 17

21 _ 25

22 _ 25

25 _ 21

15 _ 11

ويلتقي الزمالك في نهائي البطولة غدا الأحد مع الفائز من نصف النهائي الاخر والذي سيجمع بعد قليل بين الأهلي وبتروجت .

يذكر ان الزمالك هو حامل لقب البطولة في اخر 3 مواسم.