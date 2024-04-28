عنصرية جماهير أتلتيكو مدريد تشعل غضب ويليامز

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد أحداث عنصرية ضد أحد اللاعبين ذو البشرة السمراء في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب واندا مترو بوليتانو، في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة.

المباراة توقفت لبضع دقائق بسبب هتافات عنصرية من جماهير أتلتيكو مدريد ضد نيكو ويليامز لاعب بيلباو بعدما طالب اللاعب الإسباني من الحكم إيقاف المباراة وهو ما حدث بالفعل.

وطالب لاعبو أتلتيكو مدريد على رأسهم كوكي وانطوان جريزمان من الجماهير التوقف عن الهتافات العنصرية لويليامز، بعدما وصفته الجماهير بالقرد.

بعد استئناف المباراة نجح ويليامز في تسجيل هدف في شباك أتلتيكو مدريد وليقوم اللاعب بالإشارة للجماهير على لون بشرته مؤكدا افتخاره بلون بشرته.