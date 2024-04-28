جلسه علاجيه لنجم الزمالك فى فندق الإقامة

ياسر رشاد - القاهرة - خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية خاصة مساء اليوم السبت ، قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأحد.

يأتي ذلك بعد تعرض "شيكابالا" للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران أمس، و يخضع اللاعب لبرنامج علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا