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جلسه علاجيه لنجم الزمالك فى فندق الإقامة

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ياسر رشاد - القاهرة - خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية خاصة مساء اليوم السبت ، قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأحد.

يأتي ذلك بعد تعرض "شيكابالا" للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران أمس، و يخضع اللاعب لبرنامج علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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