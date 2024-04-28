زد يعبر يسحق البلدية بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - صعد فريق زد إف سي إلى وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه العريض على مضيفه بلدية المحلة 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة العشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زد بهدف سجله مصطفى سعد "ميسي" في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني أضاف رأفت خليل الهدف الثاني لزد من ضربة جزاء في الدقيقة 67 ثم أحرز مصطفى عبد الرؤوف زيكو الهدف الثالث من ضربة جزاء جديدة في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد زد إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر وتوقف رصيد بلدية المحلة عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.