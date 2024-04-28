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ميسي يسجّل هدفين ويقود انتر ميامي لتعزيز صدارته

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الرياص - اسماء السيد - واشنطن: تابع النجم الارجنتيني ليونيل عروضه التهديفية الكبيرة مسجلا هدفين ليقود فريقه انتر ميامي لتعويض تأخره والفوز على نيو إنغليند ريفولوشين 4 1 السبت ضمن الدوري الاميركي لكرة القدم.

ورفع ميسي (36 عاماً)، الفائز بمونديال قطر 2022، رصيده إلى 9 أهداف في 7 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي متصدرا ترتيب هدّافي الدوري، في حين حافظ إنتر ميامي على صدارة الترتيب العام برصيد 21 نقطة من 11 مرحلة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن سينسيناتي مع مباراة أقل للاخير.

وامام حشد جماهيري بلغ 65 ألفا على ملعب جيليت في فوكسبورو، نجح نيو إنغليند في انتزاع تقدم مبكر بعد مرور 40 ثانية فقط عبر الارجنتيني توماس تشانكالاي قبل ان يعادل انتر قبل نهاية الشوط الاول بفضل ميسي (32).

وعاد النجم الارجنتيني الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات ومنح فريقه التقدم لاول مرة (67).

وعزّز بنجامين كريماشي والاوروغوياني لويس سواريس من تقدم انتر ميامي بهدفين متأخرين (83 و88 تواليا).

وحقّق انتر فوزه الثالث تواليا منذ خروجه من دوري أبطال الكونكاكاف على يد مونتيري المكسيكي، حيث سجّل النجم الارجنتيني خمسة اهداف في هذه السلسلة التي شهدت الفوز على كل من كانساس سيتي وناشفيل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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